Журова о конфликте Загитовой с журналистами: ее в последнее время дергают все

Депутат Государственной думы России Светлана Журова высказалась о конфликте фигуристки Алины Загитовой с журналистами после хоккейного матча между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом».

«Вопрос в том, в какой ситуации вы поймали человека? Правда, бывают такие ситуации, когда не надо фотографировать, может быть у нее не было настроения, не хотелось, может быть она ненакрашенная была? Человек же имеет право расслабиться.

Конечно, она могла и грубо ответить. Я знаю ряд известных людей, тех же спортсменов, к которым почему-то такое отношение, мол: раз ты публичный человек, то всегда должен выворачивать себя наизнанку и все показывать. Но далеко не у всех бывает такое радостное настроение. По большому счету, это ее личное дело — дать кому-то сфотографировать себя, будучи на хоккейном матче, или не дать. Сказать: «Ребята, я не хочу». Она имеет на это право, как и любой человек», — сказала Журова «Газете.Ru».

Также Журова предположила, что могло стать причиной такой реакции спортсменки.

«Мы же там не были и не знаем, что в конечном счете она говорила. Ее в последнее время дергают все. За последние две недели ее издергали всю, поэтому когда она видит журналистов, сразу чувствует от них угрозу. Если к спортсмену подходят дружественные журналисты, то он будет отвечать дружелюбно даже в плохом настроении, а если к нему лезут «журналисты-однодневки», то и относиться к ним будут с опаской, потому что спортсмен не знает, каким боком общение с ними ему вылезет. Особенно в ситуации вокруг Алины», — добавила Журова.

Напомним, журналист «Спорт-Экспресс» Рустам Имамов заявил, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова потребовала удалить фотографии с ней, снятые во время матча между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом», а также пригрозила журналистам судом.