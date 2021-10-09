Экс-игрок «Рубина» Карадениз рассказал, чем отличается сборная Карпина от команды Черчесова

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Гекдениз Карадениз рассказал, чем отличается сборная России Валерия Карпина от команды Станислава Черчесова.

«До этого не наблюдал пристально за сборной при Карпине, но отмечу, что в ней стало много молодых футболистов. Омоложение — правильный путь. Считаю Черчесова успешным тренером. В России сейчас много хороших молодых игроков и этим надо пользоваться. Карпин — хороший тренер. Он сделает хороший микс из молодых и опытных футболистов», — приводит слова турка «Матч ТВ».

41-летний Карадениз играл за казанский клуб с 2008 по 2018 год. Экс-хавбек сборной Турции становился двукратным чемпионом России, обладателем Кубка России, а также дважды выигрывал Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Словакию и осталась на втором месте в отборочной группе к чемпионату мира — 2022.

На 24 минуте мяч в собственные ворота отправил Милан Шкриньяр.

Подопечные Валерия Карпина занимают второе место в своей отборочной группе, набрав 16 баллов. Россияне уступают Хорватии лишь по дополнительным показателям.

В следующем матче Россия сыграет против Словении. Матч, который состоится в Мариборе, пройдет 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.