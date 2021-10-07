Карпин рассказал, кого из ближайших соперников сборной России котирует выше

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, кого из ближайших соперников национальной команды он котирует выше.

Напомним, 8 октября в рамках квалификации к чемпионату мира — 2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

«Кого котируем выше? На данный момент Словения, потому что играем на выезде», — сказал специалист на пресс-конференции.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее Валерий Карпин высказался о форварде «Уфы» Гамиде Агаларове, приглашенном в национальную команду для подготовки к октябрьским матчам отборочного цикла чемпионата мира — 2022 со Словакией и Словенией.

В нынешнем сезоне чемпионата России Агаларов принял участие в девяти матчах, в которых забил восемь мячей. Форвард команды из столицы Башкирии лидирует в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).