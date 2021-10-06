Хавбек сборной России покинул расположение национальной команды из-за травмы

Хавбек сборной России по футболу Денис Глушаков покинул расположение национальной команды из-за травмы.

«После завершения вечерней тренировки стало очевидно, что Денис Глушаков не сможет полноценно готовиться к октябрьским отборочным матчам ЧМ-2022 с командами Словакии и Словении», — говорится в сообщении национальной команды в Telegram.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался об отказе Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи.

«Почему Дзюба не кайфует от футбола в сборной? У него спросите. Какие ко мне могут быть вопросы. Может быть, он немножко лукавит, когда говорит, что в плохой форме? Может быть. И?» — сказал Карпин.