Галицкий: хотим смотреть хороший футбол — надо платить, бесплатное никогда не ценилось

Владелец и президент «Краснодара» Сергей Галицкий на канале «Коммент.Шоу» заявил, что за просмотр хорошего футбола нужно платить.

«Если мы хотим смотреть хороший футбол и соответствовать финансовому фэйр-плей... Если бы не было фэйр-плей, по большому счету, это просто мое желание – как и убытки нести. Конечно, мы должны платить. Если мы говорим, что люди приходят на трибуны и платят, а те, кто смотрит по телевизору – не платят, ну это уже как-то диссонанс.

Ну и мы в рынке вообще, да. Это же не социализм. Бесплатные вещи никогда не ценились никем, к ним и отношение такое же», – сказал Галицкий.

Ранее исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц подтвердил, что тендера по телеправам не будет и «Матч ТВ» останется вещателем РПЛ на ближайшие четыре года.

Накануне онлайн-кинотеатр Okko выразил готовность показывать матчи РПЛ вместе с Первым каналом и телекомпанией РЕН-ТВ.