Винер-Усманова о серебре Авериной: может быть, это даже и хорошо

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова, говоря о своей реакции на судейство на Олимпиаде-2020 в Токио, заявила, что весь мир видел серебро гимнастки Дины Авериной, а если бы инцидент случился на более скромном турнире, люди бы могли не поверить в несправедливость решений арбитров. Слова Винер-Усмановой передает ТАСС.

«Нет худа без добра, и нам важнее найти хорошее в плохом. После того, что тогда случилось, поднялся такой тайфун, 12-балльный шторм в мире художественной гимнастики. Может быть, это даже и хорошо, что вот так все получилось, потому что было все явно, на виду у всего мира. Если бы это было где-то в другом месте, люди бы могли и не поверить, а потом Дину так встретили и наградили, а президент страны сказал, что она «золотая», и вообще много слов про художественную гимнастику», – сказала Винер-Усманова.

Напомним, российская гимнастка Дина Аверина на Олимпийских играх — 2020 в Токио взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала израильтянка Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками, а Винер-Усманова назвала судейство позором и заявила, что на Играх-2020 у международной федерации художественной гимнастики было прямое задание прервать гегемонию России.

Ранее Винер-Усманова рассказала, что отечественные «художницы» пропустили соревнования в Израиле из-за коронавирусных ограничений.