Защитник сборной Украины получил травму из-за того, что не умеет просить замену

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал, что защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не сможет помочь национальной команде.

«Зинченко очень расстроен, что не может помочь сборной. Он приступит к основной группе где-то после 8-10 октября. Он сам виноват. В матче с «РБ Лейпцигом» получил травму, заболела икроножная мышца где-то на десятой минуте второго тайма. Александр сказал, что у него такой характер – не умеет просить замену. Я ответил, не умеешь – будешь лечиться. Его будет очень не хватать – очень порядочный человек», – сказал специалист на пресс-конференции.

Сборная Украины на выезде сыграет с Финляндией 9 октября, а также дома примет Боснию и Герцеговину 12 октября.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко может стать наставником шотландского «Селтика».

Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины 1 августа. Под его руководством национальная команда выиграла 25 матчей, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.