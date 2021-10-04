Игрок «Эвертона» рассказал, как упрашивал Роналду подарить футболку

Хавбек ливерпульского «Эвертона» Эндрос Таунсенд рассказал, как просил португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду подарить свою футболку после матча.

«У меня была цель: не уеду с «Олд Траффорд» без футболки Роналду. После финального свистка я подбежал к нему. Не знаю, что он бормотал себе под нос, но это было не на английском. Роналду бормотал на португальском.

Я три или четыре раза попросил его футболку. В результате он сдался и сказал, что позже ее отдаст. Мне пришлось ждать в раздевалке. К счастью, мне ее принес человек, отвечающий за экипировку», — приводит слова игрока talkSPORT.

«МЮ» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1) в седьмом туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Таунсенд во втором тайме сравнял счет в матче.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Ранее Криштиану Роналду занял последнее место в опубликованном порталом The Athletic рейтинге нападающих АПЛ по степени прессинга защитников соперников.