Хоккеист «Ак барса» о трансляции матча на американском канале: пускай учатся

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» Артем Галимов прокомментировал тот факт, что матч с «Салаватом Юлаевым» (2:0) транслировали на американском канале ESPN. Слова хоккеиста передает официальный сайтhttps://www.ak-bars.ru/news/21202 «Ак Барса».

«Как удалось посадить соперника на колени и бросить точно в девятку? Не знаю, он сам упал, осталось только попасть.Пускай учатся», – сказал Галимов.

Казанский «Ак Барс» после 14 матчей занимает четвертую строчку в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиге, имея в активе 20 очков. Уфимский «Салават Юлаев» располагается на втором месте в этой же конференции, также набрав 20 баллов, имея преимущество по дополнительным показателям.

В следующем матче «Ак Барс» встретится с «Динамо» (Минск) пятого октября. «Салават» в этот же день проведет встречу с «Сочи».

Ранее сообщалось, что ESPN+ покажет в США более 130 матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) этого сезона.