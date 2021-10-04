Месси признан лучшим игроком матча в составе «ПСЖ», который не забил ни одного гола в матче

Портал WhoScored признал аргентинского форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси лучшим игроком своего клуба в матче девятого тура Лиги 1 против «Ренна» (0:2).

Авторитетный портал поставил Месси высокую оценку за встречу Лионелю — 7,6.

Самую высокую оценку в матче получил форвард «Ренна» Гаэтан Лаборд — 8,3.

После девяти матчей «ПСЖ» продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 24 очка. «Ренн» после сенсационной победы поднялся на 11-е место, набрав 12 баллов.

В следующем туре «ПСЖ» на своем поле примет «Анже», а «Ренн» сыграет в гостях с «Мецем».

Ранее защитник «ПСЖ» Маркиньос после поражения от «Ренна» (0:2) заявил, что парижанам не хватило эффективности.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.