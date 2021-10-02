Наставник ЦСКА Березуцкий прокомментировал неназначенный пенальти в ворота своей команды

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче десятого тура Российской премьер-лиги против «Краснодара» (0:0). Слова Березуцкого передает «Чемпионат».

«Пенальти на последней минуте? Я с VAR еще давно столкнулся. Это уже реальность, жизнь. Просто ждал решения. Но хорошо, что пенальти не было», — сказал Березуцкий.

Напомним, в компенсированное время в штрафной зоне мяч попал в руку защитнику ЦСКА Игорю Дивееву, но нарушения правил зафиксировано не было.

После десяти матчей ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. «Краснодар также набрал 17 баллов, но находится на четвертом месте, обгоняя армейцев по дополнительным показателям.

В следующем матче армейский клуб сыграет с «Уралом» 17 октября. «Краснодар» в этот же день на своем поле примет «Уфу».

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал бригаду арбитров матча во главе с Владимиром Москалевым.