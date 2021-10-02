Семин назвал неуверенной победу «Спартака» над «Наполи» в «Лиге Европы

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о победе столичного «Спартака» над «Наполи» (3:2) во втором туре группового этапа Лиги Европы.

«Хорошая победа. Хоть и неуверенная, но очень важная, так как в клубе непонятная ситуация. Победа повлияет на психологическое состояние футболистов, придаст уверенности. С помощью этих качеств они продолжат борьбу за выход из группы», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Благодаря этому успеху «Спартак» с тремя очками вышел на чистое второе место в группе С. Возглавляет квартет с шестью баллами «Легия», а «Наполи» и «Лестер» делят третье и четвертое места, набрав по одному очку.

Лига Европы.

Группа C. 2-й тур.

«Наполи» — «Спартак» — 2:3.

Голы: 1:0 — Элмас (1), 1:1 — Промес (55), 1:2 — Игнатов (80), 1:3 — Промес (90), 2:3 — Осимхен (90+4).

Ранее экс-тренер московского «Спартака» и варшавской «Легии» Станислав Черчесов оценил выступление своих бывших команд в Лиге Европы.