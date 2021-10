Тренер «Наполи» Спаллетти — скамейке «Спартака»: посмотрим, что будет в Москве

На официальном YouTube-канале московского «Спартака» опубликовано видео с нарезкой моментов, которые остались за кадром матча с «Наполи» во втором туре группового этапа Лиги Европы. В кадр попала послематчевая реакция главного тренера итальянского клуба Лучано Спаллетти, ранее возглавлявшего петербургский «Зенит».

«We will see in Moscow (Посмотрим, [что будет] в Москве — «Газета.Ru»)», — крикнул специалист, обращаясь к представителям красно-белых.

Ответный матч в столице России состоится 24 ноября.

Благодаря этой победе «Спартак» с тремя очками вышел на чистое второе место в группе С. Возглавляет квартет с шестью баллами «Легия», а «Наполи» и «Лестер» делят третье и четвертое места, набрав по одному очку.

Лига Европы.

Группа C. 2-й тур.

«Наполи» — «Спартак» — 2:3.

Голы: 1:0 — Элмас (1), 1:1 — Промес (55), 1:2 — Игнатов (80), 1:3 — Промес (90), 2:3 — Осимхен (90+4).

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Георгий Джикия с иронией отреагировал на эпизод с участием своего одноклубника Александра Соболева в матче с «Наполи».