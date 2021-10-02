Джикия пошутил над Соболевым после матча с «Наполи» в Лиге Европы

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия с иронией отреагировал на эпизод с участием своего одноклубника Александра Соболева в матче с «Наполи» во втором туре группового этапа Лиги Европы.

В одном из моментов форвард москвичей картинно упал навзничь на газон в штрафной площади итальянского клуба.

Защитник опубликовал в Instagram финальную сцену из фильма «Профессионал», в которой человек по прозвищу Фарш расстреливает героя Жана-Поля Бельмондо.

После этого кадр переключается на Соболева, который падает так, словно ему выстрелили в спину.

Благодаря этой победе «Спартак» с тремя очками вышел на чистое второе место в группе С. Возглавляет квартет с шестью баллами «Легия», а «Наполи» и «Лестер» делят третье и четвертое места, набрав по одному очку.

Лига Европы.

Группа C. 2-й тур.

«Наполи» — «Спартак» — 2:3.

Голы: 1:0 — Элмас (1), 1:1 — Промес (55), 1:2 — Игнатов (80), 1:3 — Промес (90), 2:3 — Осимхен (90+4).

Ранее сообщалось, что форварду «Спартака» Эсекьелю Понсе потребуется операция на колене.