Джикия пошутил над Соболевым после матча с «Наполи» в Лиге Европы

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия с иронией отреагировал на эпизод с участием своего одноклубника Александра Соболева в матче с «Наполи» во втором туре группового этапа Лиги Европы.
В одном из моментов форвард москвичей картинно упал навзничь на газон в штрафной площади итальянского клуба.
Защитник опубликовал в Instagram финальную сцену из фильма «Профессионал», в которой человек по прозвищу Фарш расстреливает героя Жана-Поля Бельмондо.
После этого кадр переключается на Соболева, который падает так, словно ему выстрелили в спину.
Благодаря этой победе «Спартак» с тремя очками вышел на чистое второе место в группе С. Возглавляет квартет с шестью баллами «Легия», а «Наполи» и «Лестер» делят третье и четвертое места, набрав по одному очку.
Лига Европы.
Группа C. 2-й тур.
«Наполи» — «Спартак» — 2:3.
Голы: 1:0 — Элмас (1), 1:1 — Промес (55), 1:2 — Игнатов (80), 1:3 — Промес (90), 2:3 — Осимхен (90+4).
Ранее сообщалось, что форварду «Спартака» Эсекьелю Понсе потребуется операция на колене.