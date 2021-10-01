Мацуев о победе «Спартака» над «Наполи»: мы можем бороться с любыми командам

Народный артист России Денис Мацуев высказался о победе московского «Спартака» в матче Лиги Европы против итальянского «Наполи», передает «Спорт-Экспресс».

«Дай бог, чтобы этот матч дал импульс к возвращению к своей игре и результатам. Руй Витория сегодня доказал, что мы можем бороться с любыми командами», — сказал Мацуев.

Благодаря этому успеху «Спартак» с тремя очками вышел на чистое второе место в группе С. Возглавляет квартет с шестью баллами «Легия», а «Наполи» и «Лестер» делят третье и четвертое места, набрав по одному очку.

Лига Европы.

Группа C. 2-й тур.

«Наполи» — «Спартак» — 2:3.

Голы: 1:0 — Элмас (1), 1:1 — Промес (55), 1:2 — Игнатов (80), 1:3 — Промес (90), 2:3 — Осимхен (90+4).

Ранее экс-тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о победе красно-белых над «Наполи» (3-2) в матче второго тура группового турнира Лиги Европы.