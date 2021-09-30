Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко порадовался победе красно-белых над «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Он подчеркнул, что этот успех может многое определять для главного тренера красно-белых Руя Витории, слухи об отставке которого циркулируют после ряда неудач как в чемпионате России, так и в предыдущем еврокубковом матче против «Легии» (0:1).

«Хорошее настроение, порадовал «Спартак» и по игре, и по самоотдаче. А для Руя Витории это, наверное, глоток свежего воздуха после неудач. Этот матч показал, что у «Спартака» все-таки есть свой уровень, кто бы что ни говорил. «Наполи» все же идет на первом месте в чемпионате Италии. И вдвойне приятно, что победа была волевой: команда не опустила руки, дальше билась, выиграла и довела матч до логического завершения», — сказал Деменко «Газете.Ru».

«Спартак» одержал победу со счетом 3:2. Пропустив на 10-й секунде встречи, москвичи отыгрались во втором тайме, когда «Наполи» уже играл в меньшинстве после удаления Мариу Руя, а вскоре забили еще. Победу красно-белым принесли дубль Квинси Промеса и мяч Михаила Игнатова. Теперь «Спартак» с тремя очками идет на чистом втором месте в группе С. Деменко отметил, что не стоит называть удаление у неаполитанцев единственной причиной их неудачи.

«В какой-то степени удаление у «Наполи», конечно, помогло «Спартаку». Но не могу сказать, что очень сильно. Мы видели, как они давили, особенно когда забили в конце. Самое важное, что «Спартак» показывал свою игру, и до удаления у «Наполи» демонстрировал хорошую игру. Это ошибка «Наполи», а для «Спартака» - все равно уверенная победа, — заключил Деменко.

Ранее Валерий Гладилин заявил, что победа над «Наполи» — хорошая отправная точка для «Спартака».