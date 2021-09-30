Губерниев: некоторые в «Зените» уже сказали, что хотят Лигу чемпионов выиграть

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, говоря о победе «Зенита» в матче группового этапа Лиги чемпионов над «Мальме» (4:0) и предстоящей игре с «Ювентусом», заявил, что некоторые футболисты петербургского клуба рассказали о желании выиграть ЛЧ. Слова Губерниева передает «Матч ТВ».

«У «Ювентуса» есть определенные проблемы, но на них не надо обращать внимания, потому что «Зенит» в состоянии быть самостоятельной фигурой. Будем ждать прорыва. Надо стремиться обыграть, все предпосылки для этого есть. Поможет ли погода? Как говорится: на погоду надейся, сам не плошай. Люди — максималисты. Некоторые в «Зените» уже сказали, что хотят Лигу чемпионов выиграть, молодцы. Заниматься спортом надо для того, чтобы добиваться самых высоких целей. Я рад за «Зенит», так держать», — сказал Губерниев.

После двух туров «Зенит» набрал три очка. «Мальме» начал групповой турнир с двух поражений подряд.

В следующем матче Лиги чемпионов подопечные Сергея Семака сыграют с туринским «Ювентусом». Встреча состоится 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«Мальме» сыграет с лондонским «Челси». Встреча состоится 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее ветеран «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что футбол, в который играет нападающий «Зенита» Артем Дзюба, уже устарел.