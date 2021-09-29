Губерниев оценил игру «Зенита» в матче Лиги чемпионов против «Мальме»

Журналист Дмитрий Губерниев оценил игру петербургского «Зенита» в матче группового этапа Лиги чемпионов против шведского «Мальме».

«Зенит — единственная российская команда, которая сейчас может сносно смотреться в Европе. Интересно поглядеть, что там через какое-то время будет с «Локомотивом». У остальных пока все «ломовицкий» получается», — написал Губерниев в Telegram.

Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 4:0.

На девятой минуте счет в матче открыл игрок сине-бело-голубых Клаудиньо. В самом начале второго тайма упрочил преимущество хозяев Далер Кузяев. В конце матча Алексей Сутормин и Вендел установили окончательный счет на табло.

После двух туров «Зенит» набрал три очка. «Мальме» начал групповой турнир с двух поражений подряд.

В следующем матче Лиги чемпионов подопечные Сергея Семака сыграют с туринским «Ювентусом». Встреча состоится 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«Мальме» сыграет с лондонским «Челси». Встреча состоится 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.