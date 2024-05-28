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Тюменец на протяжении месяца каждое утро забрасывал двор дома фекалиями

В Тюмени мужчина месяц забрасывал двор дома фекалиями каждое утро

В Тюмени неизвестный каждое утро на протяжении месяца забрасывал двор дома собачьими фекалиями. Об этом сообщает Telegram-канал 72.RU.

По информации издания, инцидент произошел во дворе дома на Фабричной улице. Неизвестный мужчина месяц каждое утро приходил и забрасывал двор фекалиями, информация о причинах его поведения не уточняется.

«Жители очень обеспокоены и хотят предпринять ответные меры, но пока не знают, какие», — сообщил один из местных жителей, передает 72.RU.

Отмечается, что ситуация усугубляется, когда машины проезжают по пакетам с экскрементами, попавшими на дорогу, — автомобили размазывают их содержимое по двору.

Представители ТСЖ поставили камеру, на которую им удалось запечатлеть злоумышленники. Коммунальщики планируют обратиться в правоохранительные органы.

Ранее российского школьника, искавшего собачьи фекалии с фонариком, избил сосед.

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