В кабмине Италии раскритиковали Борреля за позицию по Украине

Заместитель главы правительства Италии, министр транспорта и инфраструктуры страны Маттео Сальвини раскритиковал верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля за его позицию по Украине. Об этом сообщило агентство askanews.

По словам вице-премьера, всего «несколько минут назад» он ознакомился с заявлением дипломата о снятии ограничений на удары Украины по территории РФ при помощи западного оружия. Политик обратил внимание, что теоретически вместе с другими странами региона Боррель должен представлять на международной арене и Италию.

«Он еще один из тех подрывников <...>, которые хотели бы, чтобы оружие, предоставленное Украине для защиты, использовалось бы для нападения и бомбежек <...> России», — сказал заместитель главы правительства.

Сальвини посчитал безумием предположения о том, что переданное Украине итальянское оружие может быть использовано для обстрелов мирных городов за пределами страны.

28 мая в Брюсселе проходит заседание министров обороны стран — членов ЕС. Перед началом встречи Боррель сообщил, что одной из ключевых тем обсуждения станет снятие запрета на использование предоставленного Киеву западного оружия для ударов по российской территории. При этом дипломат назвал «допустимым» принятие соответствующего решения.

Ранее в НАТО рассказали, как государства — участники организации будут принимать решения об использовании их оружия для атак на РФ.