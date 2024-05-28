Генерал ВС РФ заявил, что ОЗХО не обращают внимание на химоружие США

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не видит до сих пор не уничтоженные запасы химоружия США. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон до сих пор хранит высокотоксичные реакционные массы на объектах по уничтожению химического оружия.

«В соответствии с установленными ОЗХО сроками Соединенные Штаты должны были завершить уничтожение заявленных запасов химического оружия в 2007 году, однако, несмотря на имеющийся экономический потенциал, сделали это только в 2023, дважды переносив срок», — пояснил Кириллов.

Он уточнил, что Вашингтон переносил сроки уничтожения химического оружия под предлогом финансовых, организационных и технических трудностей.

До этого в ОЗХО заявляли, что данные от РФ и Украины по применению химоружия недостаточно обоснованы.

Ранее полковник запаса Геннадий Алехин говорил, что Вооруженные силы Украины применили химическое оружие вблизи города Липцы в Харьковской области.