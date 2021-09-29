Тактаров рассказал о желаемом гонораре за бой с Монсоном

Именитый боец Олег Тактаров рассказал, сколько хочет получить за поединок, который может состояться в рамках промоушена Hardcore Fighting Championship, передает NEWS.ru.

В начале сентября бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон рассказал о договоренности с промоушеном Hardcore MMA, согласно которому он проведет бой с Тактаровым. Сам российский спортсмен отметил, что пока ничего конкретного по этому поводу сказать не может.

«Это сверхнагрузка, и я бы ее в жизни не сделал без стимула. Искать стимулы — это классная штука. Могу точно сказать, что за бой я возьму в два раза больше, чем за фильм. Если кто-то найдется, кто заплатит. Будет ли гонорар превышать 5 миллионов? В три раза больше», — заявил Тактаров.

Hardcore MMA — лига смешанных единоборств, которая входит в состав промоушена HardCore Fighting Championship Лига была создана летом 2020 года. Турниры лиги транслируются на официальном Youtube-канале. В феврале 2021 года было анонсировано введение новой лиги — Hardcore MMA, где бойцы борются за главный приз – 20 млн долларов.