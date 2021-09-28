Губерниев заявил, что с удовольствие встретит Усика с чемпионским поясом в Крыму

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о желании украинского боксера Александра Усика привезти чемпионские пояса в Крым.

«Прекрасное стремление. Усик не отрывается от своих истоков, корней. Надо отдать ему должное, он ничего не боится. Ему точно не опасно приезжать в Крым, как и в любой другой регион России. А за украинскую сторону я отвечать не могу.

Усик прославляет свою страну по всему миру. Для популяризации украинского спорта он сделал в разы больше, чем некоторые пустомели и идиоты, которые пытаются его критиковать. Я поддерживаю Усика и других украинских спортсменов», — приводит слова Губерниева Sport24.

Также телеведущий заявил, что всегда с большой любовью приезжаю в Крым. Это замечательный российский регион, в котором он с большим удовольствием встретит Усика с чемпионским поясом.

Усик стал обладателем титулов по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA (Super)), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) после победы над британцем Энтони Джошуа.

Поединок прошел в ночь на 26 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур». Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113.

Ранее сообщалось, что Усик вернул Джошуа чемпионские пояса.