Жамнов рассказал о задачах сборной России на Олимпиаде-2022

Новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что для него большая ответственность возглавлять национальную команду на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Задача у сборной России на любом турнире может быть только одна – это не участие, а только победа. Что касается помощников, то сейчас я должен предоставить список кандидатов в тренерский штаб, 12-го октября пройдет еще одно коллегиальное совещание, где этот список должен быть утвержден. С этой даты начнем полноценную подготовку к Играм», — цитирует Жамнова РИА «Новости».

В качестве игрока Жамнов выступал за московское «Динамо» и чеховского «Витязь», а также за команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс», «Филадельфия Флайерз» и «Бостон Брюинз».

Бывший форвард является победителем Олимпиады 1992 года в Альбервиле, серебряным призером Игр-1998 в Нагано и обладателем бронзы Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити.

После завершения спортивной карьеры Жамнов с конца сентября 2006 года до 30 ноября 2012 года работал генеральным менеджером «Витязя» (Чехов), затем с 1 декабря 2012 года до конца весны 2015 года занимал аналогичную должность в мытищинском «Атланте». После расформирования подмосковного клуба Жамнов стал первым вице-президентом и генеральным менеджером московского «Спартака». В 2021 году он покинул пост и стал руководителем академии красно-белых.

С 2016 по 2018 год Жамнов работал в сборной России в качестве ассистента Знарка.

Ранее глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк объяснил назначение Жамнова на пост тренера сборной России.