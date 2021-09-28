Защитник «Мальме» рассказал о сильных сторонах Дзюбы

Защитник шведского «Мальме» Мартин Ольссон поделился мнением об игроке петербургского «Зенита» Артеме Дзюбе, передает Expressen.

«Он большой, сильный и хорошо играет головой. Помню, когда мы играли с Россией, было много единоборств. Также у него хорошая техника. Будет тяжело, но у нас есть ещё три сильных полузащитника», — сказал Ольссон.

«Зенит» сыграет с «Мальме» дома 29 сентября в рамках группового этапа Лиги чемпионов. В первом туре подопечные Сергея Семака уступили лондонскому «Челси» (0:1), а «Мальме» проиграл туринскому «Ювентусу» (0:3).

Напомним, Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022. Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе.

Ранее защитник шведского «Мальме» Анель Ахмедходжич перед матчем Лиги чемпионов против петербургского «Зенита» поделился мнением о форварде сине-бело-голубых Артеме Дзюбе.