Украинский боксер Усик вернул Джошуа чемпионские пояса

26 сентября украинский боксер Александр Усик одолел британца Энтони Джошуа.

После поединка Усик зашел в раздевалку соперника и вернул ему чемпионские пояса, которые он получил на ринге, передает «Чемпионат.com» .

В ближайшем времени спортсмен из Украины получит по почте новые, именные пояса.

Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне.

Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Украинский боксер остается непобежденным. На профессиональном ринге он провел 19 боев и выиграл каждый из них, при этом 13 раз он отправлял соперника в нокаут.

Ранее боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко заявил, что украинского боксера Александра Усика можно поставить в один ряд с Майком Тайсоном и Мохаммедом Али.