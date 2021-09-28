Стерлинг: Петр Ян снимается с боев без причины

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг прокомментировал свое снятие с поединка против россиянина Петра Яна.

«Я снялся с боя, потому что не полностью выздоровел. Я не допущен к бою с медицинской точки зрения, но теперь «мне страшно». Ян снимается с боев без причины, и люди забывают, что такое случалось», — написал Стерлинг в Twitter.

Напомним, бой за пояс чемпиона полулегкого веса между Яном и Стерлингом должен был пройти в ночь с 30 на 31 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 267.

Отмечается, что Стерлинг снялся из-за проблем с шеей после операции, связанной с травмой, которую атлет получил в колледже.

Стоит напомнить, что Ян лишился своего пояса как раз в бою со Стерлингом. Поединок состоялся в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени на турнире UFC 259. Россиянин был дисквалифицирован из-за запрещенного приема, который он применил в четвертом раунде, — Ян нанес Стерлингу удар коленом в голову, когда тот находился в лежачем положении.

Ранее Петр Ян высказался по поводу отмены поединка с британцем Алджэмэйном Стерлингом.