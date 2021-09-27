Свищев назвал причины поражения России в матче 1/4 финала ЧМ по мини-футболу

Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев поделился мнением о причинах поражения национальной команды по мини-футболу в матче 1/4 финала чемпионата мира против сборной Аргентины.

«Может быть, игроки перегорели. После второго места на прошлом мундиале задачи перед ними ставились самые высокие; все мы, как и тренерский штаб, и РФС (Российский футбольный союз), ждали только одного — победы. Но еще раз повторю, это спорт.

Возможно, нам где-то не повезло с жеребьевкой. Опять же — ничего страшного не произошло. Результат был бы плохой, если бы мы из группы не вышли. А так — мы добрались до 1/4 финала, где проиграли достойному сопернику. Аргентина — это Аргентина. Я не знаю, что они еще умеют делать, кроме как в футбол играть», — сказал Свищев «Газете.Ru».

Встреча между сборными России и Аргентины, прошедшая в литовском Каунасе на «Жальгирис-Арене», завершилась победой южноамериканцев в серии пенальти — 1:1 (5:4).

Ранее Свищев назвал досадным поражение России от Аргентины в матче 1/4 финала ЧМ-2021 по мини-футболу.