Загитова иронично ответила директору «Самбо-70» на сравнение с Медведевой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова отреагировала на высказывание генерального директора центра спорта и образования «Самбо-70» Рената Лайшева, который сравнил фигуристку с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

Ранее функционер заявил, что Медведеву выбрали ведущей на юбилейного концерта «Самбо-70», так как у нее «лучше дикция, она московская девочка». Изначально планировалось, что мероприятие проведут обе спортсменки.

«Работаю над «московской» речью», — подписала спортсменка видео, опубликованное в сторис Instagram.

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при. В прошлом сезоне фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.