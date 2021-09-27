Россиянин Махачев не поверил, что дос Аньос снялся с поединка из-за травмы

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев отреагировал на снятие бразильца Рафаэля дос Аньоса с турнира UFC 267.

Напомним, спортсмены должны были провести поединок в рамках турнира.

«Не верю, что ты опять травмирован», — написал Махачев в своем Twitter.

«Ты действительно думаешь, что я бы подделал операцию? В отличие от тебя, у меня есть семья, которая зависит от меня, и у меня нет человека, оплачивающего мои счета», — ответил бразилец.

В профессиональной карьере Махачев, выступающий в легком весе, провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед и потерпел одно поражение. В последнем бою он одержал победу удушающим приемом над представителем США Дрю Добером на турнире UFC 259, который прошел в Лас-Вегасе 7 марта 2021.

В настоящее время Махачев занимает 11-ю позицию в рейтинге легковесов организации.

Ранее бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, кто будет следующим лучшим легковесом в промоушине.