В РФС ответили на критику гендиректора «Краснодара» в адрес судейства матча с «Сочи»

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц ответили на критику гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига в адрес судейства матча с «Сочи», передает ТАСС.

«Высказывание Хашига слышал. Думаю, что давать сильно эмоциональное интервью сразу после матча не совсем правильно. Если есть конкретные претензии по игре, необходимо подать обращение в экспертно-судейскую комиссию», — сказал Хачатурянц.

Напомним, что к 75-й минуте встречи подопечные Виктора Гончаренко остались на поле вдевятером после удаления Уроша Спаича и Александра Черникова.

«Краснодар» победил со счетом 3:0. В составе победителей точными ударами отметились Эдуард Сперцян, Реми Кабелла и Гжегож Крыховяк.

Ранее тренер «Краснодара» Александр Ермакович рассказал, что команда посвятила победу над «Сочи» (3:0) в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) владельцу клуба Сергею Галицкому.

Ермакович в этой встрече заменял на тренерском мостике дисквалифицированного Виктора Гончаренко.