Жена Карпина высказалась о неудачных результатах «Ростова»

Дарья Карпина, жена наставника сборной России по футболу Валерия Карпина, высказалась неудачных результатах «Ростова».

Напомним, 25 сентября пост тренера желто-синих покинул Юрий Семин.

«Проще всего ругать, осуждать, по-детски эгоистично обвинять в неоправданных надеждах. Гораздо сложнее поддержать, пережить, постараться понять. очень прошу вас не отворачиваться от команды. Кто, если не мы», — написала Дарья в Instagram.

После восьми туров «Ростов» с шестью очками занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). При Семине команда одержала одну победу в семи играх. Последним матчем для 74-летнего специалиста во главе южан стала встреча против «Чайки» (0:1) в Кубке России.

Семин трижды выиграл с московским «Локомотивом» золотые медали чемпионата России и шесть раз привел клуб к победе в Кубке России. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо»

Напомним, специалист пришел в команду летом, сменив на посту Карпина.

Ранее комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, высказываясь об отставке главного тренера «Ростова» Юрия Семина, заявил, что не удивится, если специалист еще выиграет титул с другой командой.