Панарин — об участии в ОИ: если бы меня включили в официальный лист, наверное, я бы знал

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что с удовольствием сыграет за сборную России на Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине. Слова форварда передает официальный сайт НХЛ.

«Я пока ничего не слышал. Насколько я знаю, пока нет официального листа участников, кто поедет в Пекин. Если бы меня включили в такой лист, наверное, я бы знал. Конечно, с удовольствием сыграю за сборную страны. Олимпийские Игры – это большое событие для хоккея и всего мира. Не может идти речи, чтобы я не поехал на Олимпиаду», – сказал Панарин.

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 35 матчах, в которых набрал 52 (16+36) очка. Россиянин занимает второе место по количеству набранных в среднем за матч очков (1,49), уступая капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (1,68).

НХЛ и профсоюз сохранили право запретить спортсменам поездку в Пекин, если ухудшится ситуация с коронавирусом. Стоит отметить, что на Олимпиаду в 2018 году Лига отказалась отпускать своих хоккеистов.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице.

Ранее Панарин ответил на вопрос о своем капитанстве в «Нью Йорк Рейнджерс».