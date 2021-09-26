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Перед боем Усик — Джошуа болельщики освистали гимн Украины

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Reuters/РИА «Новости»

Перед началом поединка за титулы чемпиона мира по версии WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком фанаты освистали гимн Украины. Об этом сообщает Daily Star.

Бой проходит в Лондоне на арене «Тоттенхэм Хотспур».

Джошуа является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Он провел 25 поединков, в которых одержал 24 победы (22 — нокаутом) и потерпел одно поражение. В последнем бою британец одержал победу над представителем Болгарии Кубратом Пулевым, отправив его в нокаут в девятом раунде.

Усик на ринге провел 18 боев, в каждом из которых смог одержать победу. При этом 13 раз бои завершались нокаутом. В октябре 2020 года украинец победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей.

Ранее российский боксер Артур Бетербиев заявил, что Джошуа победит Усика.

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