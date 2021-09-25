Умер бывший тренер «Рубина» Анвар Муртазин

Умер бывший тренер казанского «Рубина» Анвар Муртазин, передает пресс-служба клуба из Татарстана.

Ему было 80 лет.

«Он работал тренером ФК «Рубин» и СДЮШОР «Рубин», воспитал множество игроков, защищавших цвета казанской команды. Был председателем совета ветеранов нашего клуба», — говорится в сообщении.

Муртазин является заслуженным тренером физической культуры Татарстана, а также заслуженным тренером России.

Отмечается, что Муртазин не пропускал домашние матчи команды. 20 сентября он был на игре «Рубина» против петербургского «Зенита».

Ранее умер советский и эстонский метатель молота Юри Тамм. Ему было 64 года. На Олимпиаде 1980 года, которая прошла в Москве, он занял третье место. Также он выиграл бронзу на Играх в 1988 году в Сеуле.

С 2004 по 2008 Тамм был вице-президентом Эстонского олимпийского комитета.

С 1999 по 2011 год Тамм являлся депутатом парламента Эстонии от социал-демократической партии.