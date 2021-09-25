Стало известно, кто будет вести «Ледниковый период» в паре с Ягудиным

Российская фигуристка Алина Загитова будет вести новый сезон шоу «Ледниковый период» в паре с Алексеем Ягудиным, передает Sport24 со ссылкой на источник.

Первые съемки шоу запланированы на 28 сентября.

Загитова и Ягудин были ведущими «Ледникового периода» в 2020 году.

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала судейский скандал в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх — 2020 в Токио.