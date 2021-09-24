Теннисистка Шарапова рассказала, за что Серена Уильямс ее возненавидела

Бывшая первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, за что американка Серена Уильямс ее возненавидела.

«Когда я вошла в раздевалку после финальной встречи Уимблдона — 2004, то услышала, как громко рыдала Серена Уильямс. Это было даже на рыдание, а вопль.

Я удалилась из раздевалки так быстро, как могла, однако она знала, что я слышала ее. Полагаю, она ненавидела меня за то, что я увидела ее в самый неподходящий момент и слышала, как она плачет. Серена не простила мне этого», — написала спортсменка в своей автобиографии «Неудержимая. Моя жизнь».

Российская и американская теннисистки провели между собой 23 встречи, 20 из которых завершились победой Уильямс. Шарапова объявила о завершении карьеры зимой 2020года.

Ранее сообщалось, что теннисист Даниил Медведев стал первым с 2006 года россиянином, выигравшим Открытый чемпионат США.

В последний раз победу на US Open одержала Мария Шарапова. В финале US Open 19-летняя россиянка переиграла представительницу Бельгии Жюстин Энен со счетом 6:4, 6:4.