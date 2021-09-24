Леонова: Туктамышева будет бороться за олимпийскую путевку наравне со всеми

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова оценила выступление Елизаветы Туктамышевой на этапе Кубка России в Сызрани. Говоря о перспективах 24-летней фигуристки, Леонова считает, что она может составить конкуренцию более молодым спортсменкам и на равных с ними побороться за место в олимпийской сборной России.

«Конкуренция будет жесткая, но, зная, насколько Лиза может стабильно кататься и не дрогнуть в нужный момент, опыт ей должен помочь на самых главных стартах. И я не могу сказать, что она уступает по техническому контенту, у нее есть и четверной в программе, мы видели это в межсезонье. Думаю, что она обязательно будет его делать. И два тройных акселя в произвольной программе — это тоже немаловажно. Для меня она наравне со всеми будет бороться за олимпийскую путевку», — сказала Леонова «Газете.Ru».

Она отметила, что Туктамышева находится в хорошей форме. Но, по словам Леоновой, пик Елизаветы в этом сезоне еще впереди.

«По тому, что я увидела на Кубке России, она в достаточно хорошей форме. Может, немного ей произвольная программа не задалась, потому что не хватило концентрации в начале. Может быть, она чуть расслабилась после первого прекрасного каскада аксель-тулуп. Дальше чуть не получилось, был срыв лутца, но ничего страшного в этом нет, она это делает с закрытыми глазами в пять утра. А все остальные прыжки исполнены достаточно хорошо. Думаю, что ее «звенящая» форма будет чуть дальше, на главных стартах», — констатировала Леонова.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева стала победительницей первого этапа Кубка России, который проходит в Сызрани.