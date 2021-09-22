Мамаева: не буду общаться с Павлом, пока он не поборет алкогольную зависимость

Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, заявила, что не будет общаться с экс-супругом, пока он не поборет алкогольную зависимость.

«Я с этим человеком закончила все отношения. Несмотря на то, что нам все равно придется общаться, у нас общая дочь, пока он не в адеквате, пока он не пройдет лечение, не поборет алкогольную зависимость, пока он не станет хоть чуть-чуть адекватным я с ним даже разговаривать не хочу. Пускай пока общаются адвокаты.

Реально человек не в себе. Я думаю, ему вообще нужно пройти какую-то психиатрическую экспертизу, потому что у него реально что-то не то с головой. С ним что-то не так. И это говорю не только я», — сказала Мамаева на Youtube-канале «Лучше — правду с Суреном Каграмановым».

Мамаев с супругой прожили в браке восемь лет. У них есть общая дочь. Пара развелась в апреле 2021 года. Тогда стороны не пришли к соглашению относительно раздела имущества и выплат алиментов. Алана неоднократно обвиняла бывшего футболиста сборной России в изменах.

Ранее адвокат Мамаева рассказала, как футболист и его экс-супруга собираются делить имущество.