Представитель Хохлова — о суде с Facebook: болельщики боятся употреблять фамилию тренера

Анна Варганова, представитель главного тренера «Ротора» Дмитрия Хохлова, говоря об иске в суд на американскую компанию Facebook, заявила, что болельщики «боятся употреблять фамилию специалиста». Слова Варгановой передает RT.

«Речь не идет о том, что подписчиков наказывали за лайки. Грубо говоря, администрация соцсети накладывает санкции на подписчиков за корень «хохол». Их обвиняют в том, что они якобы разжигают межнациональную рознь. Тренер, можно сказать, решил побороться за свое имя, ведь болельщики теперь просто боятся употреблять его. Это не совсем правильно», — заявила Варганова.

Напомним, Хохлов подал иск в Солнцевский районный суд Москвы с целью взыскать моральный ущерб с американской компании Facebook.

По словам специалиста, социальная сеть блокирует упоминание его фамилии из-за созвучности с пренебрежительным наименованием украинцев.

После 12 туров «Ротор» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице ФНЛ.

Ранее Анна Варганова назвала сумму средств, которую ее клиент планирует получить за моральный ущерб от Facebook.