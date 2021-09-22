Игрок сборной Италии Балотелли спустя восемь лет ответил оскорбившему его тренеру

Итальянский нападающий турецкого «Адана Демирспор» Марио Балотелли ответил главному тренеру «Бешикташа» (3:3) Сергену Ялчину в матче шестого тура чемпионата Турции, который в 2013 году называл его безмозглым.
После забитого мяча итальянец подбежал к скамейке стамбульской команды и показал на свою голову наставнику соперника Сергену Ялчину. Таким образом футболист ответил на интервью 8-летней давности, в котором специалист назвал Балотелли безмозглым.
В 2013 году нападающий будучи футболистом «Манчестер Сити» отправился в предсезонный тур по США, где вышел на поле во встрече с «Лос-Анджелес Гэлакси». Тогда и состоялся эпизод, в котором Марио вышел на рандеву с голкипером и попытался забить пяткой с разворота. После этого, подвергая критике данный инцидент, нынешний главный тренер «Бешикташа» назвал итальянца безмозглым.
Балотелли перестал вызываться в национальную сборную Италии в 2018 году.
Ранее форвард выступал за миланский «Интер», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Милан», «Ниццу», «Брешиу».
Ранее сообщалось, что Марио Балотелли опубликовал пост в Instagram. На снимке футболист держит в руках бутылку водки, выполненную в форме автомата Калашникова
Beşiktaş manager Sergen Yalçın said that Mario Balotelli has "no brain" after his infamous miss against La Galaxy in 2013.— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 21, 2021
Mario Balotelli went ahead and celebrated in front of him today. pic.twitter.com/BimwSFeKWG