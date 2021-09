Игрок сборной Италии Балотелли спустя восемь лет ответил оскорбившему его тренеру

Итальянский нападающий турецкого «Адана Демирспор» Марио Балотелли ответил главному тренеру «Бешикташа» (3:3) Сергену Ялчину в матче шестого тура чемпионата Турции, который в 2013 году называл его безмозглым.

После забитого мяча итальянец подбежал к скамейке стамбульской команды и показал на свою голову наставнику соперника Сергену Ялчину. Таким образом футболист ответил на интервью 8-летней давности, в котором специалист назвал Балотелли безмозглым.

В 2013 году нападающий будучи футболистом «Манчестер Сити» отправился в предсезонный тур по США, где вышел на поле во встрече с «Лос-Анджелес Гэлакси». Тогда и состоялся эпизод, в котором Марио вышел на рандеву с голкипером и попытался забить пяткой с разворота. После этого, подвергая критике данный инцидент, нынешний главный тренер «Бешикташа» назвал итальянца безмозглым.

Балотелли перестал вызываться в национальную сборную Италии в 2018 году.

Ранее форвард выступал за миланский «Интер», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Милан», «Ниццу», «Брешиу».

Ранее сообщалось, что Марио Балотелли опубликовал пост в Instagram. На снимке футболист держит в руках бутылку водки, выполненную в форме автомата Калашникова

Beşiktaş manager Sergen Yalçın said that Mario Balotelli has "no brain" after his infamous miss against La Galaxy in 2013.



Mario Balotelli went ahead and celebrated in front of him today. pic.twitter.com/BimwSFeKWG