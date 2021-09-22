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Канчельскис — об отказе Дзюбы от сборной России: это чистой воды обида на Карпина

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об отказе нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы от выступления за национальную команду в октябрьских матчах отборочного цикла чемпионата мира — 2022.

«Не самый красивый жест со стороны Артема. Слова о плохой физической форме – неправда. Все мы понимаем, что он лукавит. Это чистой воды обида на Карпина. И речь даже не о старом конфликте. Дзюба просто обиделся на всех и вся из-за невызова на сентябрьский сбор.

Дзюба был главной действующей фигурой национальной команды, ее капитаном, а его не пригласили в новую сборную. Естественно, он воспринял это очень болезненно. Однако это его решение, пусть оно будет таким. Значит, не хочет играть за сборную, а заставлять никто не будет.

Но я бы на его месте поступил по-другому: принял бы вызов, поехал туда и порвал бы всех – так поступают лидеры. Артем выбрал другую тактику, с его выбором необходимо считаться. Не верю, что он вернется в национальную команду. Сегодня Дзюба, скорее всего, завершил свои выступления за сборную России», — приводит слова экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Sport24.

Также Канчельскис добавил, что это решение Дзюбы не отменяет того факта, что он один из лучших игроков сборной за последние годы.

Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Форвард «Зенита» был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере Валерии Карпине. Карпин, реагируя на решение игрока, заметил, что дорога в сборную для Дзюбы не закрыта.

Ранее Спортивный комментатор Георгий Черданцев заявил, что отказ Артема Дзюбы играть за сборную не связан с плохой формой игрока.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
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