Каратистка из Украины рассказала, ради чего прошлась бы голой по центру города

Каратистка из Украины Анжелика Терлюга ответила на вопрос, ради чего бы прошлась по центру города голой.

«Мой девичник начинался с конкурсов. Необходимо было дать ответ на вопрос: «Ради чего я бы прошлась голая по центру города?» Я ответила, что ради золотой медали Олимпийских игр», — цитирует спортсменку ISport.ua.

На минувших Олимпийских играх – 2020 в Токио 29-летняя каратистка стала серебряным призером в соревнованиях по карате (кумитэ) в весовой категории до 55 кг. В решающей схватке спортсменка проиграла болгарской каратистке Ивэт Горановой со счетом 1:5.

Терлюга является чемпионкой мира — 2018 в данной весовой категории.

На будущей Олимпиаде-2024 в Париже соревнования по карате представлены не будут.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) намерен опубликовать рекомендации по допуску транс-персон к Играм после соревнований в Пекине в 2022 году.