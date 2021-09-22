Футболистов избили битами за требование выплатить зарплату

Экс-футболисты узбекского «Сурхана» обвинили руководство клуба в организации их избиения. Об этом сообщает Podrobno.uz.

В правоохранительные органы обратились бывшие футболисты команды Акром Ходжаев и Жавохир Эсонкулов. Оба игрока зафиксировали побои, а также сообщили, что их избили битами четыре человека.

Спортсмены связывают произошедшее с их требованиями в адрес руководства клуба выплатить долги по зарплате за шесть месяцев. Жена Эсонкулова заявила, что футболистов атаковали в офисе «Сурхана».

Игроков пригласили туда за деньгами. Первым на встречу с руководством прибыл Ходжаев, затем и Эсанкулов. Обоих удерживали и били стульями и битой. Руководство узбекского клуба отрицает причастность к инциденту.

Ранее сообщалось, что футболист команды «Пахтакор» Бобомурод Алланазаров напал на судью Антона Рженева во время матча любительского чемпионата Иркутска против команды «Виктория».