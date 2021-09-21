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Глава Международной федерации хоккея назвал ошибкой объятия с Лукашенко

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Николай Петров/РИА «Новости»

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель признал, что его объятия с президентом Белоруссии Александром Лукашенко были ошибкой. Слова Фазеля передает Blick.

«Фазель назвал ошибкой объятия с Лукашенко во время встречи. «Я должен это признать. Все исходило из благих намерений, но все пошло не так. Мне пришлось прятаться несколько дней. Последовавшая за этим буря была необычайно сильной», — сказал Фазель.

Встреча Фазеля и Лукашенко состоялась в январе 2021 года. Тогда обсуждался вопрос проведения чемпионата мира по хоккею — 2021, часть которого должна была пройти в Минске. После этой встречи Фазель подвергся критике.

Напомним, Белоруссии отказали в праве провести чемпионат мира по хоккею в 2021 году из-за «вопросов безопасности». Это решение было принято советом международной организации после завершения процедуры оценки процессов.

После финального матча чемпионата мира 2021 года между сборными Канады и Финляндии Фазель признался, что это был его последний чемпионат мира в качестве главы ИИХФ.

Ранее Фазель рассказал, за что он восхищается президентом России Владимиром Путиным.

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