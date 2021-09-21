Черчесов прокомментировал слухи о переговорах со «Спартаком»: скоро скажу, с кем я общался

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, комментируя в эфире телеканала «Россия 24» слухи о переговорах с московским «Спартаком», заявил, что через две недели расскажет, с кем он общался.

«Я очень не люблю, когда мое имя фигурирует где-то, где меня нет. Я хожу на футбол, сейчас ходил на «Спартак», потом на «Локомотив», мне теперь не ходить на футбол что ли? Другое дело, что это будоражит общественность и не хотелось создавать какие-то проблемы своему клубу. Всему свое время. Через пару недель скажу, с кем я общался, почему и сложилось или нет. С кем я общаюсь, про них никто не узнает», — сказал Черчесов.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В семи первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает девятое место.

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год. Вместе с красно-белыми он стал серебряным призером чемпионата России.

8 июля Черчесов был отправлен в отставке с поста сборной России. Он возглавил национальную команду в 2016 году.

Ранее Черчесов высказался о своей пресс-конференции после неудачного выступления национальной команды на чемпионате Европы — 2020.