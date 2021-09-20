Александр Емельяненко потроллил своего соперника

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко высмеял бойцовский стиль блогера Артема Тарасова, с которым накануне провел бой. Емельяненко одержал победу единогласным решением судей.

Александр опубликовал в Instagram фото известной беговой базы, подписав публикацию: «Тренировочный лагерь Тарасова».

Ранее Емельяненко заявил, что Тарасов не дрался, а бегал.

Схватка прошла по правилам кулачных боев, соперники провели в клетке три раунда по две минуты.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Емельяненко получил за бой 10 млн рублей, Тарасов — 5 млн. Для Емельяненко этот поединок стал первым с июля 2020-го. Тогда Александр проиграл Магомеду Исмаилову.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.