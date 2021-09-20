Россиянин вошел в топ-20 самых дорогих игроков не старше 18-и лет в мире

Хавбек московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян попал в список самых дорогих футболистов младше 18 лет. Россиянин занял 16-ое место, а его стоимость оценили в €9 млн. Об этом сообщил портал Transfermark в своем Instagram.

Лидером рейтинга стал испанский полузащитник «Барселоны» Педри. На второй строчке расположился его одноклубник Педри Ансу Фати, а третий в списке француз Эдуарду Камавинга, перешедший из «Ренна» в мадридский «Реал».

Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что «Барселона» заинтересована в подписании Арсена Захаряна.

По информации Арустамяна, скауты «Барсы» неоднократно следили в Москве за игрой Захаряна и остались довольны. Переговоры должны начаться в ближайшие недели.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Захарян принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

1 сентября хавбек дебютировал за сборную России в отборочном матче к чемпионату мира 2022 года против Хорватии (0:0).