«С моим заклятым другом»: Плющенко выложил фото с Ягудиным

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в своем Telegram-канале опубликовал совместную фотографию с другим чемпионом Олимпийских игр — Алексеем Ягудиным.

«Историческое фото с моим заклятым другом — Алексеем Ягудиным», — написал Плющенко.

Спортсмены принимали участие в шоу «Олимпийские чемпионы. XX лет», которое организовала олимпийская чемпионка Татьяна Навка, в 2006 году выигравшая золото Олимпиады в танцах на льду с Романом Костомаровым.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трехкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы. Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трехкратный чемпион Европы.

Во время своей карьеры фигуристы считались непримиримыми соперниками. Вместе они начали заниматься у Алексея Мишина, однако в 1998 году Ягудин ушел к Татьяне Тарасовой, которая привела его к олимпийской медали.

