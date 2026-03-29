Четыре страны Ближнего Востока обсудили пути решения конфликта США и Ирана

Министры иностранных дел Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии обсудили пути урегулирования американо-иранского конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар на пресс-конференции по итогом переговоров в Исламабаде, передает ТАСС.

«Мы обсудили пути к скорейшему и окончательному прекращению войны в регионе», — сказал он, отметив, что стороны согласились, что эта война не выгодна никому и приведет только к жертвам и разрушениям.

26 марта агентство Tasnim сообщило, что Иран передал ответ на план США по урегулированию конфликта из 15 пунктов. В нем Тегеран потребовал остановить военные действия, предоставить ему гарантии безопасности, выплатить компенсации и признать его суверенитет над Ормузским проливом.

Источник Tasnim добавил, что иранская сторона крайне жестко оценивает заявления Вашингтона о готовности к переговорам. Там считают, что разговоры о дипломатии стали частью проекта «третьей лжи», за которым стоят сразу несколько целей: показать США миролюбивой стороной, удержать мировые цены на нефть на низком уровне и выиграть время для подготовки новой агрессивной операции на юге Ирана с возможным наземным вторжением.

Ранее в США обвинили Израиль в работе «против переговоров».

 
